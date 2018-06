Mit seinen beschrifteten Schubläden für diverse Waren und den gewölbten Vitrinentüren in den Ecken, erinnert dieser Kaufladen an die in den 20er und 30er Jahren üblichen Küchen- und Wohnzimmerschränke.



Das Kinder-Spielgeld, hier Reichsmark, passt in diese Zeit, die kleine Waage dagegen und die Verkaufsvitrine dürften aus den 50er Jahren stammen.



Der hölzerne Kaufladen ist aus Nadelholz gefertigt und wurde offenbar in jüngerer Zeit überstrichen, wobei die Farbigkeit eher den 60er Jahren entspricht. Auch die kleinen Schildchen wurden neu ausgedruckt und dann aufgeklebt.



Ein schönes kleines Konvolut mit einem authentischen Kaufladen der 20er bis 30er Jahre und weitere Utensilien aus verschiedenen Jahrzehnten.

Bildquelle: ZDF