Objekte vom 1. Februar 2019

Die Herrenarmbanduhr ist auf dem Zifferblatt mit den Buchstaben "IWC" versehen, was auf die Schweizer Uhrenmanufaktur International Watch Company hinweist, die 1868 von dem Amerikaner Florentine Ariosto Jones gegründet wurde. Die Idee des Amerikaners lag darin, die Uhren aus damaligen Kostengründen in der Schweiz produzieren und danach die Uhren wieder nach Amerika exportieren zu lassen, was aber scheiterte und dazu führte, dass sich der Sitz der Uhrenmanufaktur weiterhin in der Schweiz etablierte. Die Firma IWC ist für ihre erstklassigen Uhren bekannt, so auch das vorliegende Exemplar mit einem ihrer besten Uhrwerke, einem von der Firma entwickeltem und patentierten Automatik-Aufzugswerk mit dem Kaliber 8541 B.



Aufgrund der Werknummer kann die Herstellungszeit der Uhr auf das Jahr 1973 datieren. Das mit der Helvetia gemarkte Stück ist aus 750er Gold gefertigt. Bei dem Armband aus geprägtem Leder handelt es sich allerdings nicht um das Originalarmband, auch die Krone wurde mal ausgewechselt. Das vermutlich vergoldete Zifferblatt ist mit Stab-Indizes und Obeliskzeigern aus Gold sowie einer zentralen Sekunden- und Datumsanzeige versehen. Das Glas ist Kunststoffglas. Obwohl die getragene Uhr einer gründlichen Überarbeitung bedarf ist sie immer noch eine wertvolle Herrenarmbanduhr aus hochlegiertem Gold aus renommiertem Haus.