Objekte vom 1. Februar 2018

Der Tisch ist ein Verwandlungsmöbel aus der Zeit um ca. 1840 und somit aus dem Spätbiedermeier. In dieser Zeit lösten sich die strengen Formen des Biedermeier auf und verspielte Elemente kamen hinzu – so wie hier der sechseckige Balusterschaft mit den geschwungenen Standfüßen und die gebauchte Laibung mit den gerundeten Leisten. Der Tisch ist aus Mahagoni gefertigt, das im norddeutschen Raum sehr beliebt war. Es handelt sich hierbei um ein sehr praktisches erweiterbares Kleinmöbel. Der Zustand ist fast zu sehr restauriert, somit aber wohnfertig und gut verkäuflich.



Der Spiegel, der in Mahagoni furniert ist, stammt aus der Zeit um 1850 und weist die strengen klassizistischen Formen auf, wie das so genannte "Schinkel-Dach". Karl Friedrich Schinkel (1781 - 1841) war ein preußischer Architekt und orientierte sich an den Formen der klassischen Antike Griechenlands. In der strengen Form ist das Stück gut mit modernen Möbeln kombinierbar und in diesem Zustand auch gut verkäuflich.

Bildquelle: ZDF