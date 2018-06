Objekte vom 1. Juni 2018

Bei diesem Spielzeug handelt es sich um eine Art Merchandise-Artikel für den Science-Fiction-Comic "Dan Dare, Pilot of the Future" von Frank Hampson. Der Comic erschien im britischen Jungenmagazin "Eagle". Hersteller war J & L Randall Ltd., die ihre Produkte u.a. unter dem Markennamen Merit vertrieb. Diese Space Pilot Super-Sonic Gun wurde in den 1950er Jahre hergestellt und kann grün, rot und weiß leuchten.



Der Karton mit einem Inlay ist vollständig, weist jedoch einen leichten Brandschaden auf.

Bildquelle: ZDF