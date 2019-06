Objekte vom 1. Juni 2019 (Wdh. v. 16.02.2017)

Das Landschaftsbild zeigt in einer naturalistischen Malweise ein winterliche Waldszene und stammt laut Signatur von dem österreichischen Maler Oswald Grill aus Wien (1878 - 1964). Grill hat an der Wiener Kunstgewerbeschule und später an der Kunstakademie in München studiert und wurde 1929 zum Kunstprofessor berufen.



Obwohl sich dieses Bild nicht mehr im besten Zustand befindet und es auch dringend einer Reinigung bedarf, handelt es sich um ein Original-Ölgemälde von Oswald Grill aus den Jahren 1920 bis 1930.

Bildquelle: ZDF