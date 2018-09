Objekte vom 1. März 2018

Bei diesem ganz besonderen Fahrradtyp handelt es sich um ein Reitrad des Zweiradherstellers Hercules, das mit seinem neuen Antrieb und dem speziellen Mechanismus eine neues Konzept auf dem Markt sein sollte. Der Antrieb erfolgte dabei nicht wie bisher durch das Treten der Pedalen, sondern durch die Bewegung des ganzen Körpers über die spezielle Konstruktion des Reitrades. Der durch den asymmetrischen Rhythmus bewegte Körper sollte zum Aufbau muskulärer Strukturen dienen. Das Reitrad, eine Erfingung des Ingenieurs Hans-Günter Bals, wurde erstmals 1978 in der Sendung "Aktuelles Sportstudio" vorgestellt.



Das mit einer Dreigangschaltung und einem länglichen Sattel ausgestattete Stück wurde in einer limitierten Stückzahl von circa zweitausend Exemplaren gebaut. Diese Neuheit wurde aber auf dem Markt nicht angenommen und der erhoffte Erfolg blieb aus.Trotzdem arbeitete Bals in eigener Regie weiter an diesem Fahrradtyp und nannte diese Modelle "Balsbike" später auch "Swingbike". Bis auf einige Gebrauchsspuren und fehlenden Kleinigkeiten befindet sich das ungewöhnliche Reit-Rad in einem recht guten Zustand und ist ein absoluter Hingucker.

Bildquelle: ZDF