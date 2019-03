Die hier präsentierte Schallplatten-Münze war ein Geschenk von Ivan Rebroff an den Vater des Anbieters, der als Fahrer in Rebroffs Plattenfirma angestellt war. Ivan Rebroff (1931 - 2008), geboren als Hans Rolf Rippert, war ein deutscher Sänger der Stimmlage Bass, der durch Einsatz seiner Falsettstimme einen Stimmumfang von mehr als vier Oktaven besaß. Der Name Rebroff leitet sich von der russischen Übersetzung ребро (rebro) des deutschen Wortes Rippe ab. Passend zu seinem Pseudonym trug Rebroff einen mächtigen Vollbart und bei Veranstaltungen immer eine traditionelle russische Fellmütze und dazu passende Folklorekleidung.



Ivan Rebroff erhielt weltweit insgesamt 49 Goldene Schallplatten und eine Platin-Schallplatte für zehn Millionen verkaufte Langspielplatten seit 1975. Auch für sein Album "Mein Rußland, du bist schön" bekam Rebroff 1972 eine Goldene Schallplatte verliehen. Während seiner Konzerte wurden auch damals Tonträger und andere Andenken verkauft. Zu diesen Andenken zählten auch vergoldete Medaillen wie die hier präsentierte. Diese wurde von der US-Firma Columbia Records (international: CBS Records) herausgebracht und ist in 999er Feinsilber gearbeitet. Gerne verschenkte Rebroff diese Münzen gelegentlich an besondere Fans.



Bildquelle: ZDF