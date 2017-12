Objekte vom 1. November 2017

Die Brosche ist vermutlich in Österreich entstanden, da das punzierte „A“ auf Wien als Prüfungsbehörde hinweist. Hierzu passt auch der am Haken der Brosche punzierte Hundekopf, der in der Österreichisch-Ungarischen Monarchie zwischen 1872 und 1922 für kleine Gegenstände aus 585er Gold verwendet wurde. Die Datierung der Brosche auf die Zeit um 1870/1880 ist also schlüssig. Als Motiv dient das Hubertuskreuz, welches seinen Namen vom Heiligen Hubertus von Lüttich, dem Schutzpatron der Jagd, erhielt. Der Legende nach wurde Hubertus auf der Jagd vom Anblick eines Hirsches mit einem Kruzifix zwischen den Sprossen bekehrt. Das naturalistisch dargestellte Geweih ist aus 585er Gelbgold gefertigt, in der Mitte sitzt ein mit Diamantrosen besetztes Kreuz. Vermutlich ist dieses aus Silber gefertigt, eine damals typische Machart, um die weiße Farbe der Diamanten hervorzuheben. Insgesamt handelt es sich um ein hochwertig gearbeitetes Schmuckstück, das nicht nur für Liebhaber von ausgefallenem Antikschmuck, sondern auch für Jäger interessant ist.

Bildquelle: ZDF