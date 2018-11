Objekte vom 1. November 2018

Die Deckenlampe ist ein typisches Exemplar aus der Sputnik-Ära, der Zeit der 1960er bis 1970er Jahre, wobei der Name und das Design der hier vorgestellten Lampe in Anlehnung auf den damaligen sowjetischen Satelliten "Sputnik" zurückgeht. Etwas besonderes an dieser Lampe ist allerdings das schon hochwertig verwendete Material, hier vernickelte Metallelemente und Kristallglas, was eine intensive Lichtbrechung und eine ganz besondere Stimmung erzeugt. Bei dem Designer handelt es sich um Richard Essig, der in dieser Zeit etliche Lampen entworfen und in seiner Firma auch hergestellt hat.



Obwohl das recht gut erhaltene Stück kleinere Macken aufweist und aktuell wohl einen Kurzschluss hat, ist die große Sputnik-Lampe mit 25 Armen sowie 13 großen und 12 kleinen Kugeln ausgestattet und dürfte gestalterisch aus den beginnenden 1970er Jahren stammen. Hier handelt es sich um ein sehr schönes Designer- und Kultobjekt, das in Sammlerkreisen sehr beliebt ist.

Bildquelle: ZDF