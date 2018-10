Objekte vom 1. Oktober 2018

Diese klassische Taschenuhr aus der Zeit zwischen 1900 bis 1910 stammt von der Schweizer Luxusuhrenmanufaktur Omega, die 1848 von Louis Brandt in La Chaux-de-Fonds gegründet wurde und bis heute für ihre qualitativ hochwertigen Uhren weltbekannt ist. Sowohl das Zifferblatt als auch das Werk ist mit der Marke und dem Namen Omega versehen.



Eigentlich waren diese Art von Taschenuhren damals nichts Besonderes, denn fast jeder war um 1900 bis 1910 im Besitz einer derartigen Uhr, die mit einem Karabinerhaken am Gürtel oder in der Hosen-/Jackentasche getragen wurde. Das vorliegende Exemplar besteht nicht aus Gold, sondern aus 800er Silber, was sowohl auf dem Deckblatt als auch auf dem Staubblatt gepunzt ist, was wiederum für die gute Herkunst spricht. Die lange und im Verlauf gearbeitete Uhrenkette ist ein vergoldetes Stück, das wohl standardmäßig zu dieser Taschenuhr gehört. Sehr schön ist die Unruhe, die sehr gleichmäßig läuft, was ein deutliches Qualitätszeichen ist. Das perfekte Zifferblatt aus weißer Emaille ist mit schwarzen arabischen Ziffern und einem zusätzlichen Sekundenzeiger versehen. Hier handelt es zwar um kein hochpreisiges Exemplar, aber um eine sehr gut erhaltene, funktionstüchtige und klassische Taschenuhr aus Silber der renommierten Marke Omega.