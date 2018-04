Objekte vom 10. April 2018

Das mit "Sidorowicz" signierte Bild, Öl auf Holz, verweist auf den in Lemberg geboreren Maler Zigmunt Sidorowicz (1846 - 1881), dessen Bilder hoch gehandelt werden und gefragt sind. Der bekannte Landschaftsmaler Sidorowicz hat dieses beindruckende Bild mit einer Moorlandschaft und einem Bachlauf wahrscheinlich in Wien in der Zeit um 1878 - 1881 gemalt. Auf der Rückseite des Bildes ist sehr vage ein Restname einer Rahmenhandlung zu erkennen, die sowohl in Düsseldorf als auch in Wien Niederlassungen hatte. Kleinere Rückstände eines roten Siegels lassen darauf schließen, dass das Bild zu einer bedeutenden Sammlung gehört haben könnte.



Der prächtige und eindrucksvolle Rahmen ist authentisch und passt genau zu der Zeit um 1880. Da der Künstler nicht sehr alt geworden ist, sind auch nicht allzu viele Gemälde von ihm vorhanden. Das mitgebrachte Bild befindet sich in keinem guten Zustand und bedarf dringend einer Reinigung und Überarbeitung. Allerdings handelt es sich um ein antikes und wertvolles Bild des Malers Zigmunt Sidorowicz, das hierzulande gut verkäuflich sein dürfte, aber noch besser und preislich viel höher in Polen.



Bildquelle: ZDF