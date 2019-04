Objekte vom 10. April 2019

Der Ring wurde in den 1940er bis 1950er Jahren gefertigt, darauf deuten die blattförmigen Auflötungen und der Stein in Smaragdschliff. Eine Punze im Inneren der Ringschiene weist auf eine 333er Goldlegierung hin. Der Stein ist ein synthetischer aquamarinfarbiger Spinell. In den Ohrringen aus den 1910er bis 1920er Jahren sind dagegen natürliche Aquamarine in Millgriff eingefasst. Natürliche Aquamarine weisen sehr häufig eine leicht grünliche Einfärbung auf. Seitlich finden sich gleichmäßige, von Hand ausgesägte Ornamente in 585er Gold.