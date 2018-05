Objekte vom 10. August 2017 (Wiederholung vom 24.05.2016)

Das Schmuckset mit Lapislazuli-Steinen und einem Saphir setzt sich aus einer Kette, einem Paar Ohrringen und einem Ring zusammen.



Lapislazuli: blauglänzendes Mineralgemisch, als Schmuckstein seit 7000 Jahren genutzt



Als besonders begehrt und sehr qualitätsvoll gelten Lapislazuli-Steine mit einer einfarbigen ultramarineblauen Farbe, was hier aber nicht der Fall ist. Hier ist die Farbe eher etwas dunkler und fleckiger. Der Verschluss an der Kette in Olivenform ist aus 585er Weißgold gefertigt.



Die Ohrringe sind mit halbkugelförmigen Lapislazili-Steinen besetzt, die sich in einer Weißgoldfassung zwischen sehr kleinen Brillanten befinden.



Der Ring aus 585er Weißgold ist nicht mit einem Lapislazuli, sondern mit einem behandeltem blauen Saphir besetzt, der von einem Brillantkreis entouriert wird.



Sowohl bei der Kette und den Ohrringen mit Lapislazuli-Kugeln, als auch dem Ring mit einem Saphir handelt es sich um dekorative Schmuckstücke, die aber nicht im hochpreisigen Segment liegen.



Bildquelle: ZDF