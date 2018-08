Objekte vom 10. August 2018

Das außergewöhnlich gestaltete Porzellanservice stammt laut Marke mit Krone und Aufschrift Augarten Wien von der bekannten Porzellanmanufaktur Augarten mit Sitz in Wien. Der Entwurf des vorliegenden Services "Orient" geht auf die Designerin Ena Rottenberg (1893 - 1962) aus dem Jahr 1930 zurück. Das in den 1950er Jahren gefertigte Service wird mit einigen Abwandlungen und Veränderungen noch bis heute produziert.



Einzigartig an diesem Service sind die feinen und eindrucksvoll gestalteten kleinen Köpfe, die in ihrer typischen Formsprache die Zeit des Entwurfs in den 30er Jahren bestätigen. Das nicht ganz komplette und nicht ganz perfekt erhaltene Porzellan-Designer-Service mit nur fünf Gedecken und einigen Beschädigungen ist aktuell nicht mehr gut verkäuflich, aber trotzdem ein nicht alltägliches und schönes weißes Tee-Service aus Wiener Porzellan.

Bildquelle: ZDF