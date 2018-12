Objekte vom 10. Dezember 2018

Das Bild ist neben dem Aufdruck "Rocky Marciano World's Heavyweight Champion Al Weill, Manager" auch mit der persönlichen Widmung "To my friend Fritz in Germany" sowie dem Autogramm von Rocky Marciano versehen. Rocky Marciano, ein US-amerikanischer Boxer mit italienischen Wurzeln, eigentlich Rocco Francis Marchegiano, wurde am 1. September 1923 in Brockton in Massachusetts geboren und ist am 31. August 1969 in Newton in Iowa bei einem Flugzeugabsturz um Leben gekommen. Rocky Marciano, der in den Jahren von 1952 bis 1956 Weltmeister war, beendete seine große Karriere als erster ungeschlagener Schwergewichts-Boxweltmeister und gilt seitdem als einer der erfolgreichsten Boxer in der Boxgeschichte.



Obwohl das Originalfoto leicht beschädigt ist und die persönliche Widmung etwas wertmindernd sein dürfte, handelt es sich doch um ein authentisches und echtes Autogramm des ehemaligen Boxstars Rocky Marciano, das Boxsport-Fans interessieren könnte.