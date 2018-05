Objekte vom 10. Juli 2017

Das Öl auf Leinwand-Gemälde stammt laut der Signatur "MAYR-SCHWABEN" aus den Händen des bekannten Allgäuer Malers Peter Paul Mayr-Schwaben (1908 -1987), der auch "Schwaben-Mayr" genannt wurde und der das Bild im Jahr 1942 gemalt hat.



Peter Paul Mayr-Schwaben: deutscher Maler, 1908 geboren in Legau, 1987 gestorben in Kempten



Die Darstellung zeigt einen älteren Mann, der am Tisch sitzt und dem der Kummer und die Sorgen förmlich ins Gesicht geschrieben sind, wobei er in den Händen ein Schreiben des Finanzamtes hält. Auf dem kleinen Tisch liegt ein geöffnetes Geldsäckchen, aus dem einige Münzen heraus gefallen sind. Die bedrückende Szene ist sehr detailreich gestaltet und die Thematik lässt viel Platz für Interpretationen.



Trotz seiner offensichtlichen Sorgen erscheint das Gesicht des Mannes freundlich und die Augen haben eine liebenswerte Ausstrahlung, was von bester Malschule zeugt. Seine Hände deuten auf häufige und schwere Arbeit hin. Dieses Gemälde ist absolut gut gemacht, allerdings gehört der Maler nicht zu den ganz großen und ist eher nur für seine Porträts bekannt.



Insgesamt befindet sich das Bild in einem guten Zustand, auch der Rahmen, der zwar einfach ist, passt gut in die Zeit.

Bildquelle: ZDF