Objekte vom 10. Juli 2018

Der mitgebrachte Morseschreiber stammt von der 1847 gegründeten Telegraphen-Bauanstalt Siemens & Halske, wobei dieses Modell zum Ende des 19. Jahrhundert gefertigt worden sein dürfte, was auch der Stempel mit der Zahl "29", also 1892 bestätigt. Neben einer Inventarnummer gibt es eine Kronen-Stempel, der für die damalige Kaiserliche Post steht.



Das Gerät mit einer recht einfachen Handhabung und einem Uhrwerk mit Federaufzug, kann mit dem noch vorhandenem Schlüssel aufgezogen und durch anschließende Betätigung des Relais in Gang gesetzt werden. Ein wichtiges Zubehör ist der Taster, der aber auf die Zeit um 1960 zu datieren ist. Der Holzsockel ist vermutich aus Mahagoni gefertigt, der Apparat selbst aus Messing. Die mitgebrachte Beschreibung mit dem Titel "Abriß der Telegraphen= und Fernsprechtechnik" ist leider kein Original, sondern eine Kopie. Der antike und funktionstüchtige Morseschreiber befindet sich trotz kleinerer Gebrauchsspuren in einem guten Zustand und dürfte Sammlerherzen erfreuen.