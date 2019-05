Objekte vom 10. Mai 2019

Die beiden Designerstühle mit kräftigen Farben sind Ikonen der Möbelgeschichte, die von Verner Panton in den 1960er Jahren entwickelt wurden. Übrigens war diese Art von Stuhl der erste aus einem Stück gefertigte Vollkunststoff-Stuhl. Der dänische Architekt und Designer Verner Panton (1926 - 1989) war auch einer der ersten, die die Pop Art in die Welt der Möbel einführte und der durch seine Entwürfe von Möbeln, Leuchten und Raumgestaltungen internationale Bekanntheit und Erfolge erlangte.



Die ergonomisch gut gefertigten und bequemen Stühle gehören zur dritten Generation einer Serie, die aus einem komplett durchgefärbten Kunststoff bestehen, der nicht mehr lackiert werden musste. Die teilweise rippenartige Gestaltung sorgte dabei für mehr Stabilität. Der Stempel von Herman Miller verweist auf den Hersteller, die Angabe Fehlbaum Production auf die Firma Vitra und ein weiterer Stempel zeigt das Herstellungsdatum vom 12. Dezember 1971 an. Die beiden orangefarbenen Panton-Designerstühle, die es auch in anderen Farben gibt, sind wahre Klassiker aus den 1970er Jahren. Die tollen Vintage-Stühle mit altersgemäßer Patina sind gut erhalten und dürften schnell einen neuen Besitzer finden.