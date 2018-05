Objekte vom 10. November 2017

Bei dieser Formationen von vier vermeintlichen Tänzerinnen handelt es sich um die Horen, die Göttinnen der Tages- und Jahreszeiten und Kinder des Zeus. Insgesamt gibt es 12 Horen, die die 12 Stunden des Tages symbolisieren, wobei drei Horen durch den Tag und vier Horen durch das Jahr führen.



Die vorliegenden Figuren sind idealisierte Göttinen in leichter Bekleidung mit einer Ausstattung aus Blüten und Früchten, was es so in der europäischen Kunst- und Kulturgeschichte schon häufiger gibt. Allerdings gibt es keine typischen Symbole für die jeweiligen Jahreszeiten.



Die neuzeitlichen Figuren bestehen laut Stempel aus 925er Silber mit einer leichten Vergoldung. Des weiteren gibt es eine Herstellerkennung, die auf einen größeren Betrieb, eine Fabrik, hinweist. So wurden diese kleinen Figürchen in großen Stückzahlen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts produziert. Vorbilder zur Gestaltung finden sich bei dem flämisch-italienischen Bildhauer Giambologna, eigentlich Jean de Boulogne, aus dem 16. Jahrhundert.



Giambologna (1529 - 1608): Der flämisch-italienische Bildhauer war bekannt für seine Marmor- und Bronzestatuen



Obwohl die vier Horen nicht von allerbester Qualität und Verarbeitung zeugen, handelt es sich doch um dekorative Vitrinenstücke.



Bildquelle: ZDF