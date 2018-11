Objekte vom 10. November 2018 (Wdh. v. 18.01.2017)

Die exakte Bezeichnung für das Auto ist der Crusader 101 von der Deluxe Reading Company. Die aus Elizabeth, New Jersey, stammende Firma brachte den Crusader 101, der übrigens komplett aus Kunststoff gefertigt wurde, im Jahre 1964 auf den amerikanischen Markt. Das Auto selbst ist keinem reellen Vorbild nachempfunden. Die Form des Spielzeuges lehnte sich aber stark an das Aussehen von Pontiacs, Mercurys oder Cadillacs aus den 60er Jahren an.



Trotz einiger Macken und einer fehlenden Originalverpackung handelt es sich hier um ein schönes Spielzeugauto mit einer beindruckenden Größe, das so in Deutschland eher weniger zu finden ist.



Bildquelle: ZDF