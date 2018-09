Objekte vom 10. Oktober 2017

Die Weinkaraffen der Firma Wilkens (gegründet 1810) wurden vermutlich in den späten 1930ern hergestellt, was sich aus der Seriennummer, welche erst ab 1927 auf der Unterseite eingraviert wurde, schließen lässt. Gefertigt wurden sie aus massivem 925er Sterlingsilber. Dieses hat eine desinfizierende Wirkung auf Nahrungsmittel, weshalb auf eine Vergoldung an der Innenseite verzichtet wurde. Die Karaffen sind mit einem Henkel in Kordeldraht-Optik geschmückt, welche nicht nur gut aussieht, sondern den Henkel auch griffiger macht. Sie sind 1200g schwer. Beide sind in einem perfekten Zustand.

Bildquelle: ZDF