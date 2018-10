Objekte vom 10. Oktober 2018

Bei dieser Wurlitzer Jukebox handelt es sich um das Modell "Lyric M", das erste deutsche Wurlitzer-Modell aus der Zeit zwischen 1964 bis 1967. Gegründet wurde die Firma von dem in Schöneck in Sachsen geborenen Rudolph Wurlitzer (1831 - 1914), der 1853 nach Amerika auswanderte und 1856 sein erstes Unternehmen mit dem Namen Rudolph Wurlitzer Company in Cincinnati gründete. Nach dessen Tod übernahmen seine drei Söhne die Führung der Firma. Im Jahr 1961 wurde die deutsche Tochtergesellschaft gegründet, die auch solche Jukeboxen produziert hat. Diese beliebten Exemplare standen damals häufig in Kneipen, wo mit dem Einwurf von 1,-- DM sieben Titel zum Anhören ausgewählt werden konnten, insgesamt befanden sich in dem Gerät 50 Singles.



Diese Jukebox mit schöner Alterspatina wurde circa 30 Jahre lang nicht betrieben. Sie ist zwar funktionstüchtig, sollte aber mal überholt und die Kontakte korrigiert werden. Im Angebot ist aber nicht nur die Jukebox, sondern auch eine Kiste voll mit Singles in einer Stückzahl von über tausend Exemplaren. Die hier mitgebrachte Wurlitzter Jukebox aus den 1960er Jahren ist trotz einer fälligen Überholung noch ein beliebtes und gefragtes Stück und dürfte mit den zusätzlichen Singles einen recht ordentlichen Verkaufspreis erzielen.