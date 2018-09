Objekte vom 10. September 2018

Die beiden Goldketten stammen ebenfalls aus zwei verschiedenen Jahrzehnten. So gab es die im Verlauf gefertigte Plättchenkette, auch Kleopatrakette oder Strahlenkette, häufig in den späten 1960er Jahren. Die Kette aus 585er Gold ist zweiseitig zu tragen, einmal mit einer satinierten und mattierten, aber auch mit einer neutral gearbeiteten, polierten Seite. Sie hat eine gut gefertigte Läne und befindet sich in einem schönen Erhaltungzustand.



Die wie eine Schlangenkette aussehende Kette aus ebenfalls 585er Gold war in den späten 1980er Jahren ein sehr beliebtes Schmuckstück, das ehemals sehr eng am Hals getragenen wurde und aktuell kaum noch zu sehen ist. Allerdings wurde die in sich sehr bewegliche Kette so verlängert, dass sie wieder gut tragbar und gut verkäuflich ist.