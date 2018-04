Objekte vom 11. April 2018

Die Armbanduhr stammt von Heinrich Moser, einem Uhrmacher aus dem schweizerischen Schaffhausen, der dieses Stück um 1915 gefertigt haben dürfte. Moser hat in jungen Jahren in St. Petersburg gelebt und gearbeitet und dort, sowie auch in Moskau, eigene Handelsgesellschaften und Niederlassungen gegründet. Als erfolgreicher Geschäftsmann ging er zurück in die Schweiz, von wo aus er weltweite Geschäfte verzeichnete, hauptsächlich aber Lieferant für den russischen Zarenhof war.



Auf der Rückseite des Schweizer Uhrwerks befinden sich mehrere Punzen. So gibt es neben der Zahl "56", die für 56 Zolotniki (circa 585er Gold) steht, auch eine Beschau- und eine Kokoschnikmarke, die nur zwischen 1908 und 1917 verwendet wurde. Die sehr schöne, funktionstüchtige und antike Uhr ist nebenbei auch noch sehr wertvoll.



