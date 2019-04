Objekte vom 11. April 2019

Stabbroschen gab es schon gegen Ende des 19. Jahrhunderts und ganz in Mode kamen sie um 1910. Speziell die gelbgoldenen Stabbroschen kamen erst nach der Art déco-Zeit in den 1930er bis 40er Jahren. In dieser Stabbrosche aus 750er Gelbgold sind feine "s"-förmige Runddrähte und kleine Kügelchen eingelötet. Dieses verspielte aber dennoch symmetrische Dekor kommt zudem aus einer noch älteren Zeit. Eingefasst sind 5 kontrastierende Smaragde. Der Smaragd in der Mitte ist etwa 0,3 kt groß, die kleineren an den Seiten sind jeweils Punktsteine. Diese Stabbrosche wurde in den 1930er Jahren hergestellt und ist mit einer Adler-Punze versehen, die auf Frankreich als Herstellungsland hinweist. Die Schließe auf der Rückseite ist mit einer Sicherheitsspanne ausgestattet, damit die Nadel stets hochgedrückt wird und nicht so schnell aus der einfach gehaltenen Klammer fällt.