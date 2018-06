Objekte vom 11. Dezember 2017 (Wdh. vom 05.12.2016)

Am 23. Mai 1949 wurde durch den Parlamentarischen Rat das „Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland“ in Kraft gesetzt und damit die BRD gegründet. An dieses historische Ereignis sollte die Sondermarke „25 Jahre BRD“ erinnern, die am 15. Mai 1974 von der damaligen Deutschen Bundespost ausgegeben wurde. Die Briefmarke in Goldprägung wurde in einer limitierten Auflage von zehntausend Stück angefertigt.



Da bei dieser Auflage eine Wertsteigerung aufgrund von Seltenheitswert praktisch ausgeschlossen ist, verbleibt hier der reine Goldwert.

Bildquelle: ZDF