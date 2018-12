Objekte vom 11. Dezember 2018

Die Armbanduhr stammt von dem Schweizer Uhrenhersteller Omega, der dieses Modell "Genève", was auch auf dem Zifferblatt vermerkt ist, in dieser Art ab 1969 gefertigt hat. In dieser Zeit wurden solche Uhren in schlichterer Form in Deutschland angeboten, wo sie als klassischer Sonn- und Feiertagsschmuck gern getragen wurden. Für den Überseemarkt gab es allerdings opulentere Ausführungen, wie das vorliegende Stück, mit einem Armband und einem Gehäuse aus 750er Weißgold. Die Lünette ist mit Saphiren im Trapezschliff sowie Diamanten in niedriger Qualität gesetzt. Die funktionstüchtige Schmuckuhr aus den 1970er Jahren ist mit einem Handaufzugswerk ausgestattet.



Die hübsche und klassische Omega-Armbanduhr aus 750er Gold mit Saphiren und Diamamten bringt einen recht ordentlichen Materialwert auf die Waage, was sie gut verkäuflich machen dürfte.