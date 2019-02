Objekte vom 11. Februar 2019

Die aus unterschiedlichen Epochen stammende Brosche ist auf der Oberfläche mit einem Mikromosaik versehen, das aus kleinen Steinchen, einer sogenannten Plättchen-Tessera, besteht. Die aus einer Glasschmelze gefertigten langgezogenen Glasfäden wurden dafür in kleine Stücke zersägt, aus denen ein Bild zusammengesetzt wurde, hier der Tempel des Hercules Victor in Rom. Das Mosaik ist in einer Scheibe aus Obsidian, einem vulkanischen Gesteinsglas, eingelassen, was typisch für Rom und Italien ist. Die Inspiration für solche Mikromosaike stammt ursprünglich aus römischen Ausgrabungsfunden von farbigen Schmucksteinen, die in der bis heute noch beliebten Pietra dura-Technik gefertigt wurden.



Diese antike Brosche mit einem dekorativen Mikromosaik dürfte aus dem 19. Jahrhundert stammen, die neuere Rahmung mit einem modernem Kugelsicherheitsverschluss und einer 750er Gold-Stempelung allerdings aus den 1960er Jahren.