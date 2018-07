Objekte vom 11. Juli 2018

Die Lithografie stammt von Günther Uecker (geb. 1930), einem deutschen Maler und Objektkünstler, der hauptsächlich durch seine Nagelbilder und -objekte bekannt geworden ist und in der Zeit von 1974 bis 1995 Professor an der Kunstakademie in Düsseldorf war. Günther Uecker gehört mit seinem typischen Merkmal, dem Nagel, zu einem der bekanntesten Künstler zeitgenössischer deutscher Kunstschaffender. Besonders wichtig für Uecker ist die ganz spezielle Schattenwirkung in schwarz-weiß.



Dieses vorliegende Blatt wurde in unlimitierter Auflage gefertigt, die Original-Lithografie allerdings in limitierter Zahl von 150 Exemplaren gedruckt. Bei diesem Stück handelt es sich um eine sehr gut erhaltene Offset-Lithografie mit einer nicht originalen, sondern gedruckten Signatur, einer Datierung von 1987 und einem authentischen Rahmen. Der nicht unbedingt wertvolle Druck dürfte bei kunstinteressierten Fans von Günther Uecker im kleinpreisigen Bereich gut verkäuflich sein.