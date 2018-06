Objekte vom 11. Juni 2018

Das im medizinischen Bereich benutzte Mikroskop stammt laut Vermerk von "Carl Zeiss Jena Nr. 148639". Das Unternehmen Carl Zeiss gehörte zu den bekanntesten Herstellern optischer Instrumente und wurde im Jahr 1846 in Jena gegründet. Die qualitativ gut hergestellten Mikroskope von Zeiss waren gefragte Stücke, wobei es sich hier um ein Standard-Mikroskop handelt, das aus poliertem Messing gefertigt und zusätzlich am Stativ noch mit einem schwarzen Schutzlack versehen wurde. Bei der mitgebrachten Holzbox dürfte es sich um die Originalkiste handeln, die jeweils in vier Fächer für die Okulare und die Objektive aufgeteilt ist, ein Objektiv aber fehlt.



Dieses gegossene Modell befindet sich sowohl von der Gestaltung als auch vom Aufbau her in einem Top-Erhaltungszustand. Das scheinbar noch funktionstüchtige Mikroskop von Carl Zeiss Jena dürfte aus den 1930er bis 1940er Jahren stammen.



