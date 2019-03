Objekte vom 11. März 2019

Das mit "I. Henkel" signierte und mit "1947" datierte Bild stammt von dem bekannten Maler Irmin Henkel (1921 - 1977), der in der Nähe von Hannover geboren wurde und später nach Südafrika ausgewandert ist. Dort malte er im Gegensatz zu dem vorliegenden winterlichen Motiv eher bunte Blumen und Stilleben sowie Portraits, mit denen er ein sehr erfolgreicher und angesehener Maler war.



Das Bild, hier ein Aquarell auf festem Malpapier, aus den späten 1940er Jahren wurde von dem Künstler in der bekannten Aquarell-Maltechnik, dem sogenannten "Lavieren" gefertigt, was auch als Nass-in-Nass-Technik bezeichnet wird. Beim Lavieren verdünnt man die Farbe mit viel Wasser und malt damit auf ein vorher angefeuchtetes Papier. Die gut ausgeführte Aquarellarbeit zeigt eine ruhige Winterlandschaft mit einer Häuseransammlung am Fluss und einen einsamen Spaziergänger am Ufer. Allerdings sind am Bild kleinere Verunreinigungen und Wasserflecken zu erkennen, die auch rückseitig auf einen Wasserschaden hinweisen, was zur Eintrübung des Bildes geführt hat. Trotz dieser Mängel und einer fälligen Restaurierung handelt es um ein ruhiges und gefällig wirkendes Aquarell eines besonders in Südafrika bekannten Malers.