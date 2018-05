Objekte vom 11. Mai 2017 (Wiederholung vom 22. April 2016)

Ursprünglich handelt es sich hier um ein berühmtes Gemälde, wobei das Original in Öl auf Holz um 1630 gemalt wurde und in der Alten Pinakothek in München hängt, mit dem Titel "Die Spieler". Der Maler war einer der besten flämischen Maler des 17. Jahrhunderts mit dem Namen Adriaen Brouwer (1605-1638), der für seine Wirtshausszenen bekannt war.



Das vorliegende Bild ist ungefähr 80 bis 120 Jahre alt und keine Fälschung, sondern eine Kopie, also auch ohne Signatur. Die gesamte Figurenstaffage sowie der Spieler im Vordergrund sind sehr gut gefertigt und im Stil des 17. Jahrhunderts kopiert, der Hintergrund wirkt in der Ausarbeitung eher schwach.



Das Bild weist zwei Restaurierungstellen auf und müsste neu gerahmt werden. Dass das Bild auch nicht aus dem 17. Jahrhundert stammen kann, ist an den Farben zu erkennen, die nicht authentisch sind, sondern hier wurden neue und moderne Farben verwendet.



Trotz des nicht guten Zustands des Bildes und dem Motiv einer Wirtshausszene, die nicht mehr dem aktuellen Geschmack entspricht, handelt es sich dennoch um ein dekoratives Bild.

Bildquelle: ZDF