Objekte vom 11. Mai 2018

Diese Wanne, eine sogenannte Schaukelwanne, ermöglichte durch eine spezielle Konstruktion das Durchlaufen des Wasser in die oben und seitlich angefertigten Rohre, in denen sich auch kleine Löcher befanden, durch die das Wasser in feinen Strahlen versprüht wurde und dabei für die in der Wanne liegende Person einen leichten Massageeffekt erzeugen konnte.



Die aus Zinkbleck hergestellte Schaukelwanne stammt laut Aufdruck von dem Unternehmen "Sanitäts=Werke - Moosdorf & Hochhäusler - D.R.P. - Berlin" und wurde dort 1910/1920 gefertigt. Die Wanne befindet sich in einem recht guten Erhaltungszustand und ist am Boden mit zwei Holzkufen ausgestattet, die damit das Durchscheuern des Zinkblechs verhindern sollten. Hier handelt es sich um eine ganz besondere und fast hundert Jahre alte Schaukelzinkwanne, die nur noch recht selten zu finden ist.

