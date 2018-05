Objekte vom 11. November 2017 (Wdh. vom 13.09.2016)

Der Schmuck ist im Art Déco-Stil gestaltet. Besonders augenfällig wird das bei der Damenuhr, deren Gehäuse an das Design des Chrysler Buildings angelehnt ist. Dieses berühmte New Yorker Gebäude ist ein 319 Meter hoher Wolkenkratzer, der 1930 eingeweiht wurde. Die Uhr ist ein Fabrikat der australischen Juwelierkette Dunklings, mit einem vermutlich deutschen Uhrwerk.



Die einzelnen Ornamente der Schmuckstücke sind etwas kurviger geformt als im frühen Art Déco. Die Ohrstecker sind besetzt mit kleinen Markasiten, einem metallisch aussehenden Mineral, das in der Schmuckherstellung oft an Stelle von Diamananten verwendet wird. Auch das Collier aus Silber ist mit Markasiten besetzt.



Markasit ist ein metallisch glänzendes Mineral

