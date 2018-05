Objekte vom 11. Oktober 2017

Das Raucherset mit einem gelbem Plastik-Ständer ist ganz im Stil der 70er Jahre gefertigt und hat drei Vorrichtungen, in die ein Roulette-Aschenbecher, ein Zigarettenspender und ein Gas-Feuerzeug gelegt werden konnten. Auf der Bodenmarke ist der Name des Herstellers, die Firma Erhard & Söhne aus Schwäbisch-Gmünd, vermerkt. Neben der Herstellermarke wird auch auf die beiden Industriedesigner Bernadotte & Bjørn benannt. Sigvard Bernadotte war ein schwedischer Graf, Illustrator und Industrie-Designer, der von 1950 bis 1964 zusammen mit dem dänischen Produktdesigner Acton Bjørn die Kopenhagener Designfirma Bernadotte & Bjørn führte.



Diese Art von Rauchersets sind noch häufig auf dem Markt zu finden, außergewöhnlich ist hier allerdings das gelbe Retrogestell im 70er Jahre-Design, was aktuell wieder gefragt ist.



Bildquelle: ZDF