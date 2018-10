Objekte vom 11. Oktober 2018

Die fragwürdigen handschriftlichen Angaben auf dem beiliegenden Zertifikat, unter anderem "St. Petersburg 1895 Jugendstil Zarenzeit ...", können nicht bestätigt werden.



Der auf dem Zifferblatt stehende Name "Movado" ist eine Marke, die 1905 von der Uhrenmanufaktur Ditesheim in La Chaux-de-Fonds in der Schweiz registriert wurde, die Firma selbst aber schon 1881 gegründet wurde. Die Schweizer Uhr trägt neben der Helvetiamarke rückseitig auch eine "18 K"-Punze. Das Stück ist ferner mit einem Kronenaufzug mit einem sehr kleinen eingearbeiteten Glasstein sowie einer Zeigerstellung versehen, was auf eine Herstellungszeit um 1920 bis in die 1930er Jahre hinweist, auch war die Uhr wohl für den Export nach Amerika bestimmt. Das mit einer geschweiften Verzierung und Gravur gestaltete Gehäuse zeigt weiterhin eine schöne Emaillearbeit, die wiederum gut zum späten Jugendstil passt. Trotz einiger Abplatzungen am Emaille, die wertmindernd sein dürften, ist die immer noch aparte und individuelle Armbanduhr, hier mit einem neueren Lederarmband, insgesamt in einem guten Zustand und auch funktionstüchtig.



Bildquelle: ZDF