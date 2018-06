Objekte vom 11. September 2017

Diese Taschenuhr stammt von dem US-amerikansichen Uhrenhersteller Hamilton. Die Hamilton Watch Company wurde 1893 in Lancaster in Pennsylvania gegründet und fertigte zunächst nur Taschenuhren an, später auch Armbanduhren und in den 20er Jahren auch Marinechronometer und Präzisions-Beobachtungsuhren.



Die vorliegende Zwei-Deckel-Taschenuhr stammt vermutlich aus den Jahren von 1910 bis 1920, sie ist eine Handaufzugsuhr mit dem Kaliber 910 und hat als Feinregulierung eine sogenannte Schwanenhalsregulierung.



Schwanenhalsregulierung: Regulierungseinrichtung zur Einstellung des genauen Ganges einer Uhr



Die Uhr besteht nicht aus massivem Gold, sondern ist „gold filled“. Das bezeichnet ein Verfahren, bei dem eine dünne Schicht echtes Gold mit einem speziellen Walzverfahren auf das Grundmaterial, Messing oder Kupfer, aufgewalzt und anschließend verschweist wird. Durch diese Technik war das Material Stück nicht so anfällig für Abreibungen und nicht so empfindlich wie normales Gold. So sieht diese Taschenuhr noch recht gut aus, wobei die sehr stark glänzende Oberfläche deutlich auf eine Vergoldung hinweist.



Die vergoldete Taschenuhr mit einem nicht zuzuordnendem Monogramm ist aber dennoch ein schönes Stück und hat eine feine, mit Rocaillen verzierte, Umrandung.

Bildquelle: ZDF