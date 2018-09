Objekte vom 11. September 2018

Das Hochrad ist eine Form des Fahrrads, welche sich durch eine besondere Größe des Vorderrades auszeichnet. Es wurde aus der ebenfalls tretkurbelbetriebenen Michauline entwickelt und von 1870 bis 1892 wurden etwa 200.000 Hochräder hergestellt. Die industrielle Fertigung von Hochrädern begann in Deutschland Anfang der 1880er Jahre und wuchs mit der steigenden Nachfrage an Hochrädern ab Mitte der 1880 Jahre kontinuierlich an. In den Anfangsjahren wurden in der Hauptsache fertige Teile aus England bezogen und vor Ort in Deutschland montiert.