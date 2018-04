Objekte vom 12. April 2018

Das Panorama, ähnlich einem Prospekt oder Messekatalog, zeigt in mehreren Bildern die große Berliner Gewerbeausstellung von 1896. Durch den Ziehharmonika-Effekt werden die einzelnen Bilder in Raumtiefe dargestellt, ähnlich dem heutigen 3D-Effekt. Inspiriert durch die vorangegangene Weltausstellung von 1889 in Paris, wurde die Berliner Gewerbeausstellung ins Leben gerufen, die eine so rasante Entwicklung erlebte, dass sie alle bisher veranstalteten Weltausstellungen weitaus übertraf. So gab es zum Beispiel fast 3.800 Aussteller und die Besucherzahlen lagen bei circa sieben Millionen Personen.



Aufgrund der äußerst filigranen Verarbeitung des Papiers sind auf dem Stück bereits einige Risse zu erkennen. Auf dem Messekatalog gibt es Verweise auf den Verleger Oscar Michaelis und auf S. Schottlaender aus Breslau, bei dem die Bild- und Druckrechte lagen. Der schöne und seltene, aber nicht mehr im allerbesten Zustand befindliche antike Kunstdruck mit gut gemachten Lithographien ist bei Sammlern gesucht und gefragt.

Bildquelle: ZDF