Objekte vom 12. April 2019

Das Walzen-Orchestrion wurde in Jugendstil-Optik um 1920 von der Firma Austmeyer in Bielefeld hergestellt. Adolf Austmeyer (1889-1942) war ein Bielefelder Hersteller von elektrischen Klavieren und Musikautomaten. Das Orchestrion gehört zu den selbstspielenden mechanischen Musikinstrumenten. Es hatte den Zweck, möglichst ein ganzes Orchester zu imitieren. Die Musik wurde anfangs mit einer Stiftwalze aus Holz, später mit Notenrollen, gelegentlich auch durch gelochte Scheiben oder Kartonstreifen auf das Instrument übertragen. Die Auslösung der Apparatur erfolgte ursprünglich durch einen münzbetriebenen Mechanismus. Nach 1910 wurden die Walzen- Orchestrien von pneumatischen Instrumenten mit gelochten Papierstreifen abgelöst. Solche Instrumente wurden noch bis in den 2. Weltkrieg genutzt. Das gut erhaltene und funktionsfähige Original-Walzenorchestrion weist einige Alters- und Gebrauchsspuren auf, insbesondere an der Walze.