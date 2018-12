Objekte vom 12. Dezember 2017 (Wiederholung vom 06.12.2016)

Bei einem Harmonium handelt es sich um ein Tasteninstrument, bei dem der Ton durch verschieden lange Durchschlagzungen erzeugt wird, die von Luft umströmt in Schwingungen versetzt werden. Das im Jahr 1855 erfunde Stück wurde auf der Großen Weltausstellung in Paris zum ersten Mal vorgestellt.



Das zunächst in kleinen und nicht wohlhabenden Kirchengemeinden genutzte Reiseharmonium setzte sich aufgrund seiner Mobilität schnell auf dem Markt durch und war eine ideale Lösung für die Reise. So wurde es auch gern von Wanderpredigern und fahrenden Musikanten gespielt.



Bei der Technik des Reisehormoniums handelt es sich um das französische System, ein sogenanntes Druckluftsystem. Leider ist bei diesem Exemplar schon ein kleiner Defekt zu erkennen. Das eher einfache und schlichte Stück ist aus dunkel gebeiztem Mischholz gefertigt und dürfte Ende des 19. Jahrhunderts hergestellt worden sein.



Hier handelt es sich um einen bespielten, aber auch interessanten und antiken Musik-Gebrauchsgegenstand.

