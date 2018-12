Objekte vom 12. Dezember 2018

Die elegante Plastik mit der Darstellung eines Gladiators dürfte aufgrund der Gestaltungsart aus Österreich kommen. Merkwürdig ist allerdings die mit "Arbraham" signierte Figur, die keinem bekannten Künstler zugeordnet werden kann und vielleicht ein Phantasiename ist. Auch das "S" in einem Kreis, ähnlich einem Gießereistempel, ist völlig unbekannt. Die aus massiver Bronze sehr gut gefertigte Skulptur ist eine außerordentlich schöne Tischbronze mit einem ovalen Marmorsockel. Der scheinbar in angespannter Verteidigungsstellung stehende Gladiator, der nur mit einem Lendenschurz, Sandalen und einem Helm bekleidet ist, hält in der rechten Hand sein Schwert. Die Herstellungszeit dürfte auf die 1920er bis 1930er Jahre datiert werden. Die sehr dekorative Bronzefigur zeugt von bester Ausformung und hervorragender Qualität, was sie in Sammlerkreisen interessant machen dürfte.