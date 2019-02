Objekte vom 12. Februar 2019

Die in den 1930er Jahren gefertigte Brosche ist ein außerordentlich hübsches Schmuckstück in Form einer kleinen Schleife, die aus massivem Platin gearbeitet ist. Ferner ist sie sehr üppig mit Diamanten besetzt, unter anderem im Vollschliff, aber überwiegend mit Achtkant-Diamanten und auch Perlen, die im Verlauf gelegt wurden. In der Mitte sind etwas größere Zuchtperlen gesetzt, was für eine Herstellungszeit zum Ende der 1920er bis in die 1930er Jahre spricht. Für die gute Verarbeitung sprechen auch die feinen Aussägungen, was rückseitig sehr gut zu erkennen ist, selbst die angelötete Nadel ist aus Gelbgold gefertigt.



Die wunderschöne Schleifenbrosche aus Platin mit Diamanten und Perlen bringt nicht nur eine recht ordentlichen Materialwert auf die Waage, sondern ist auch ein sehr attraktives Schmuckstück.