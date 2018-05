Objekte vom 12. Juli 2017

Der Armreif wurde aus einem Granatführungsring im ersten Weltkrieg hergestellt. Er ist aus Kupfer und mit Kriegssymbolik verziert: ein Adler, der die Schwingen ausbreitet, und rechts und links von Eichenlaub umrankt wird. Er hat einen Brief im Schnabel und das Auge des Adlers wird durch einen roten Stein hervorgehoben.



Diese von Soldaten an der Front oder - wie hier wahrscheinlicher - von der Schmuckindustrie hergestellten Objekte, waren nicht unüblich zur Zeit des 1. Weltkriegs. Das Sammeln und Verarbeiten von Kriegsmunition diente der Erinnerung an gefallene Soldaten und an die im Krieg verbrachte Zeit.



Da diese Art von Schmuck häufig hergestellt wurde, sind solche Armreifen auch noch viel auf dem Markt zu finden, dennoch handelt es sich um ein handgefertigtes Einzelstück.

Bildquelle: ZDF