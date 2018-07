Objekte vom 12. Juli 2018

Das dreiteilige Blechspielzeug-Konvolut stammt aus den 1950er Jahren und besteht aus einen "Police Patrol Jeep", einer Planierraupe und einem Blechflugzeug "Phantom".



Der "Police Patrol Jeep" mit der Markierung "Made in Japan" und "Toys Nomura" wurde von der Firma Nomura in Tokio hergestellt. Der batteriebetriebene Jeep weist verschiedene Funktionen auf, so kann zum Beispiel ein Polizist den Telefonhöher hochheben und der andere das Lenkrad bewegen. Der massiv gefertigte Wagen wurde für den amerikanischen Markt gebaut, was auch an der Kleidung der Polizisten und dem Aufdruck "Police Dept" zu erkennen ist. Leider ist die Originalverpackung nur noch in Form des Deckels vorhanden, der mit der Aufschrift "Battery operated Police Patrol Jeep" sowie einem Bild des Wagens mit leuchtenden Schweinwerfern bedruckt ist. Bei dem vorliegenden Exemplar funktionieren die Schweinwerfer nicht, was aber auf leere Batterien zurückzuführen sein könnte. Der Jeep sieht noch schön aus und befindet sich in einem guten Zustand.



Der vorliegende Jet "Phantom" mit der Markierung "Made in Western-Germany" stammt von der deutschen Firma Tippco und ist mit einem Friktionsantrieb ausgestattet. Außer der fehlenden Abdeckung des Motors befindet sich der Jet in einem sehr guten Zustand. Sehr schön ist weiterhin die noch gut erhaltene und dreieckige Verpackung.



Die Planierraupe mit dem Logo "KD" verweist auf den deutschen Hersteller Konrad Dressler. Das Spielzeug, Modell "Bison Raupe 1010" funktioniert ebenfalls per Friktionsantrieb. Bei dem Stück im mittelprächtigen Zustand fehlt der ursprünglich nach obenhin gebaute Auspuff, die Originalverpackung ist aber noch vorhanden.