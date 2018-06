Objekte vom 12. Juni 2018

Der Waschtisch, der in dieser Form ein häufig genutztes Alltagsmöbel war, erinnert gestalterisch an den Historismus oder die Gründerzeit um 1890 bis 1900, eine Zeit, in der es in den Wohnungen weder fließendes Wasser noch Strom gab. Einige Indizien sprechen allerdings für eine späterere Herstellungszeit.



Das aus Nussbaum gefertigte Stück mit drei gedrechselten Beinen hat im unteren Bereich eine Fläche für einen Wasserkrug. Das Waschbecken aus Steinzeug befindet sich in einer Halterung, an der seitlich ein Handtuchhalter und eine Ablage für diverse Waschutensilien angebracht ist. Auf zwei kleinen gedrechselten Säulen ist ein verstellbarer Spiegel eingebaut, der an den beiden Seiten von je einem Kerzenhalter umrahmt wird.



Auffällig ist neben dem unbenutzt aussehenden Waschbecken, das übrigens nicht genau in die unbeschädigte Vorrichtung passt, auch das einwandfreie Gestell ohne Abnutzungsspuren. Das Wachbecken aus den 20er bis 30er Jahren stammt laut Vermerk von der Wilhelmsburger Steingut Fabrik in Niederösterreich. Neu ist ferner sowohl das Spiegelglas auch auch die Spiegel-Rückseite aus neu getacktern Sperrholz. Hier handelt es sich eindeutig um einen aus neuerer Zeit gefertigen Waschtisch, der auf alt getrimmt wurde und aus der Zeit um 1950 bis 1970 stammten dürfte. Trotzdem könnte der noch dekorative Holz-Waschtisch sowohl in einem neuen als auch älterem Badezimmer gut ausehen.