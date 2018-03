Objekte vom 12. März 2018

Das Bild mit der Darstellung einer stimmungsvollen Winterlandschaft am Niederrhein stammt laut Signatur "P. Theissen" von dem bekannten Maler Paul Theissen (1914 - 1994), der Schüler an der Folkwangschule in Essen war. Da der Künstler diese Art von Landschschaftsdarstellungen mit nur kleinen Abwandlungen sehr häufig gemalt hat, sind seine Werke noch relativ oft auf dem Markt zu finden.



Das harmonisch wirkende Gemälde mit der typischen Lanschaft des Niederrheins dürfte circa in den 70er bis Anfang der 80er Jahre entstanden sein und bewegt sich wertmäßig nicht im hochpreisigen Segment. Bei dem Rahmen handelt es sich um einen Leistenrahmen, der ebenfalls aus dieser Zeit stammt, allerdings vom Künstler etwas zum Bild passend umgeändert wurde.



Bildquelle: ZDF