Objekte vom 12. März 2019

Diese Medaille ist eine sogenannte Gedenkmedaille, die zum Gedenken an die Rettung der russischen Zarenfamilie von Alexander III. bei dem Eisenbahnunfall von Borki im Oktober 1888 angefertigt wurde. Bei dem Zugunglück am 17. Oktober 1888 entgleiste der von zwei Dampflokomotiven gezogene Hofzug Kaiser Alexander III. in der Nähe des Bahnhofs von Borki und 23 Menschen kamen ums Leben. Obwohl sich die Kaiserfamilie zu diesem Zeitpunkt im stark beschädigten Speisewagen befand, geschah ihnen auf wundersame Weise nichts und alle Mitglieder der Zarenfamilie konnten unversehrt den Zug verlassen.



Auf der Medaille befindet sich die bildliche Darstellung des entgleisten Zuges mit Verletzten und Überlebenden. Dabei hält ein großer Engel die Hand über ein Kind und in altkyrillischer Schrift wird dort auf Psalm 91, Vers 11 hingewiesen: "Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen", ein Spruch, der in Deutschland auch gern als Taufspruch verwendet wird. Auf der anderen Seite mit der Abbildung der Zarenfamilie befindet sich ein weiterer Spruch in Altkyrillisch: "In Gedenken an die wundersame Rettung der Zarenfamilie am 17. Oktober 1888". Diese reliefartig ausgearbeitete Medaille aus einem feinen Bronzeguss wurde damals in sehr großen Stückzahlen geprägt. Leider weist die Medaille deutliche Kratzer und Beulen auf, auch fehlt das Originaletui. Die zwar nicht mehr ganz perfekt erhaltene aber antike Gedenkmedaille mit Geschichte ist ein interessantes Sammlerobjekt für Medailllenliebhaber.