Dieses Armband aus Akoya-Zuchtperlen stammt von einem hochqualitativ arbeitenden Juwelier und dürfte in den 60er oder 70er Jahren des 20. Jahrhunderts in Europa angefertigt worden sein. Es ist in einem sehr guten Zustand, scheint also nicht oft getragen worden zu sein. Trotzdem müsste das Armband noch mal neu aufgezogen werden, damit die einzelnen Perlenstränge stimmig sind. Weitere Perlen wären notwendig, um das relativ kurze Armband zu verlängern.



Akoyaperlen sind eigentlich aus der Mode gekommen, wurden hier jedoch sehr gut verarbeitet. Insbesondere die Verschlüsse sind sehr fein und detailliert ausgeführt, und das Weißgold passt farblich sehr gut zu den Perlen, was das Armband gut verkäuflich macht.

Bildquelle: ZDF