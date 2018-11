Objekte vom 12. November 2018

Das Bild "Öl auf Leinwand" ist mit den Buchstabem "HW" signiert, die auf den norddeutschen Landschaftsmaler Heinrich Wrage (1843 - 1912) hinweisen. Das stimmungsvolle Bildmotiv mit einem aufziehendem Gewitter zeigt einen Schafhirten mit einem Stab in der Hand, der auf einer kleinen gemauerten Brücke steht und auf seine bereits in Anmarsch befindliche Schafherde wartet. Die sich auftürmenden Wolken, die ein aufkommendes Unwetter anzeigen, verleihen der idyllischen Szene eine ganz eigene und etwas unheimliche Dramatik. Das Bild, das thematisch gut ins 19. Jahrhundert passt stammt aus der frühen Phase des Malers, in der er viele Studienreisen unternommen hat. So war er in den 1870er Jahren in Belgien, Bayern und Österreich unterwegs, wo dieses Landschaftsbild auch entstanden sein könnte. Der leicht beschädigte Rahmen ist authentisch und gehört zum Bild. Auch das Bild selbst zeigt leichte Verschmutzungen, die aber einfach und gut gereinigt werden können sowie einige Craqueléspuren.



Das recht aufsehenerregend gemalte und antike Bild eines namhaften Malers mit wunderschönen Farbkontrasten dürfte in Liebhaberkreisen sehr gut ankommen.